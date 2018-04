Hyundai i30 Wagon

Door: BV

Hyundai rolt in Genève de tweede variant van z’n nieuwe i30-gamma buiten. Een auto die het C-segment op z’n kop moet helpen zetten. Niet door z’n oogstrelende design, z’n verschroeiende prestaties of z’n spitsvondige technologie. Veel meer voor wie met het verstand z’n volgende auto kiest. Praktisch, goed uitgerust en ook nog steeds met veel garantie.

Groter

De i30 break was al geen kleintje. In de vorige generatie ging tot 1.640l. Nu is het nog 10l mee. Eigenlijk is dat wat een tegenvaller als je in je achterhoofd houdt dat de ganse auto 10cm langer werd. Maar er wordt meer plaats toebedeeld aan de inzittenden. Met alle plaatsen in gebruik is er nog altijd 528l te vullen.

De motoren kennen we al

Met de vijfdeurs van de nieuwe Hyundai i30 hebben we al gereden. De motoren kennen we dus al. De instapper blijft een 1.0 driecilinder met turbo die goed is voor 120pk en 170Nm. Daarna volgt de 1.4 T-GDI met 140pk en 242Nm. En dieselen kan met de 1.6 CRDi die 110pk en 280Nm kan opwekken.