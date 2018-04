Gemballa Avalanche is een beest: 820pk en 950Nm

Door: BV

580pk. Dat is wat de Porsche 911 Turbo S ter beschikking van z’n bestuurder stelt. En dat is duidelijk onvoldoende! Gelukkig is er Gemballa. De Duitse tuner en Porsche-specialist pakt dit nijpende vermogensprobleem aan met de Gemballa Avalanche. Die wordt voorgesteld op het Autosalon van Genève.

820pk en 950Nm

Gemballa bouwt de Avalanche al sinds 1985. En het wil met z’n creatie op basis van de 991 nog eens knipogen naar dat eerste exemplaar. Vormgeving en kleur zullen daarin het belangrijkste zijn. De vermogens haalde Gemballa nog niet eerder. De opgewerkte centrale - waarover voorts niet al te veel details worden prijsgegeven - levert uiteindelijk 820pk en 950Nm. De prestaties zijn nog niet bekend. Je kan nu echter al stellen dat deze Gemballa geen schildpad wordt.

Discreter, het bestaat

Maar niet bij Gemballa. Discretie, bah! Daar wordt niet aan meegedaan. Kijk maar naar de vier knoerten van uitlaten die door de achterbumper steken. Of de gigantische vleugelcombinatie die de staart van het ding tegen de grond moet houden. Voor de goede orde wordt één en ander nog eens vervaardigd in carbon. Een materiaal dat al lang niet meer zo prijzig is als 10 jaar geleden, maar waarvan de autosector hoopt dat z’n klanten daar niet achter komen. Voorlopig lukt het.