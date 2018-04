Dacia Logan MCV Stepway is budgetavonturier

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelt Dacia, dat in recente tijden z’n ganse gamma vernieuwde en nu wat om nieuws verlegen zit, een nieuwe variant van de Logan MCV voor. Dat is de Stepway, naar het reeds gekende succesrecept van onder meer de Lodgy Stepway, Dokker Stepway en Sandero Stepway. Aan z’n laadcapaciteit van 573 liter (met alle ztiplaatsen in gebruik) wordt niet geraakt. Maar hij krijgt een avontuurlijkere inborst.

Verhoogde break

Dacia doet nog de moeite om de ophanging van wat meer bewegingsruimte te voorzien. 5 centimeter bodemspeling komt erbij. En dat terwijl heel wat constructeurs zich beperken tot symbolische ingrepen van een centimeter of twee. Of niet eens. Van de bodembescherming voor- en achter hoef je niet teveel te verwachten, maar tegen opspringende steentjes ben je wellicht wel gewapend. Verder heb je wat extra rubber om de wielbogen voor het geval je tegen struiken wil gaan aanschuren.

Standaard

Alles wat essentieel is, zit natuurlijk ook op een Dacia. Met inbegrip van noodremhulp, ABS en stabiliteitscontrole. Dat is verplicht. Instappen doet je met 90pk en dank aan Renault dat neit alelen het platform maar ook de motoren levert. Je hebt met dat vermogen keuze uit een 1.5 dCi diesel of een kleine 0,9l benzine. Meer over de beschikbare motoren ontdek je hier.

Een handbediende vijfbak stuurt z’n vermogen louter naar de voorwielen. Extra tractie voorziet Dacia dus niet. Wel wat extra stijl. Met z’n dakbeugels en spiegelhuizen in mat aluminium en z’n specifieke interieuraankleding.