DS 7 is er vroeg bij

Door: BV

Citroëns luxe-merk (of durven we zeggen ‘marketingmerk’) DS heeft al twee crossovers. Maar een SUV kwam er nog niet eerder van. Tegenwoordig een probleem, maar de Fransen zetten dat recht op het Autosalon van Genève. Daar staat deze DS7 te blinken. Het duurt wel nog een jaar eer die bij de dealer staat.

7 boven 5

De DS7 zoekt het hogerop. Boven de DS5, waardoor je nu tegen het nieuwe vlaggenschip van DS aankijkt. De auto die klanten moet gaan snoepen in het premiumsegment. De DS7 is echter maar 2cm langer dan de ‘5’ van het merk. Maar hij is wel 10cm groter dan pakweg een Q5, maar weer te kort om zichzelf naar een Q7 te parkeren. Een echte tussensegmenter dus.

Verlichte geest

Op vlak van uitstraling mikt de DS 7 Crossback ontegenzeggelijk op het hogere segment. Grote grille, veel chroom en een handvol opmerkelijke details zoals LED-lichtunits zijn daarin cruciaal. Aan de binnenkant schakelt DS twee gigantische 12-inch multimediadisplays in. En de vormgeving is er ook druk. Dat schijnt immers duurder over te komen.

Voor maximaal comfort zorgt dan weer de adaptieve wielophanging. DS noemt dat systeem Active Scan Suspension vanwege de ingebouwde hulpcamera's die continu scannen naar kuilen en andere oneffenheden in de weg zodat de demping en vering daarop alvast kunnen anticiperen. Het merk probeert daarmee aan te knopen bij het comfort uit de Citroën-geschiedenis.

Ook plug-in-hybride

DS zal drie benzinemotoren en twee diesels leveren. Het benzinegamma bestaat uit een 130pk sterke PureTech-variant en twee THP's. De lichtste is goed voor 180pk, de sterkste levert 225pk. Opvallend dat het ook hier overbodig lijkt om te communiceren over cilinderinhoud of het aantal cilinders. Dieselen kan met een BlueHDi 130 of 180pk. Schakelen verloopt via een manuele 6-bak of een 8-traps automaat, afhankelijk van de gekozen motor. En dan komt er ook nog een plug-in hybride. Die staat begin 2019 op de rol en combineert een krachtige benzinemotor met twee elektromotoren (elk met een vermogen van 109 pk). Het systeemvermogen ligt op 300 pk en geheel elektrisch rijden zal mogelijk zijn over een afstand van 60 kilometer. In standaardmodus duurt het opladen 4,5 uur. In de snellaadmodus kan de accu in minder dan 2,5 uur worden opgeladen.