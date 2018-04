Mitsubishi Eclipse Cross: tussen ASX en Outlander

Door: BV

Mitsubishi heeft een nieuw model. Dat op zich is al heuglijk nieuws. Het heet Eclipse Cross en het is een nieuwe SUV. Die komt precies tussen de bestaande ASX en Outlander in. 4,4m lang. Om auto’s als de Nissan Qashqai en de Mazda CX-5 de duvel aan te doen.

Rare kont

Stilistisch is z’n belangrijkste wapenfeit de achterzijde, met een kofferklep waarin een gedeelde achterruit huist. Aan de binnenkant is alles strak en sober. En ook hier wordt gekozen voor een multimediascherm dat er gewoon bovenuit steekt. Dat lijkt de nieuwe norm te zijn. Het infotainmentsysteem is nieuw ontworpen en kan overweg met Apple CarPlay en Android Auto via USB. Via spraak kunnen, in theorie tenminsste Google Maps, Google Play, muziek en andere apps bediend worden. Het gros van de functies zijn echter ook te raadplegen met de touchpad controller op de middenconsole.

Over hoeveel bagageliters de Eclipse Cross kan bolwerken, zegt Mitsubishi niets. Wel dat de verschuifbare achterbank in ongelijke delen (60:40) neergeklapt kan worden en dat passagiers achterin profiteren van veel beenruimte en voldoende hoofdruimte.

Aandrijflijn

Mitsubishi levert de Eclipse Cross met keuze uit twee motoren die beide hun krachten uitsmeren over alle vier de wielen. Aan de benzinezijde is er een 1.5 liter turbo en aan de dieselzijde een 2.2 liter-viercilinder. Beide krachtbronnen zijn standaard gekoppeld aan een automaat. De benzine aan een CVT, de diesel aan een gloednieuwe 8-traps. Verdere specificaties van de motoren volgen nog.

In de herfst

Land zullen we op concrete specs wellicht niet moeten wachten. In de herfst willen de Japanners al de eerste exemplaren uitleveren.