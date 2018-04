Alles over de nieuwe Range Rover Velar

Door: BV

Na een teaser, ruim een week geleden, lost Land Rover nu alle informatie over z’n jongste telg. Dat is de Range Rover Velar. Een model dat zich mag nestelen tussen de Evoque en de Range Rover Sport. Daar gaapte immers nog een kloof van zo’n € 15.000. Voldoende om een nieuw model in te passen. 4,80 meter lang meet de nieuweling, tegen 4,37 meter voor de Evoque en 4,85 meter voor de 'RR' Sport. De breedte bedraagt 2,03 meter en de hoogte 1,67 meter.

Gerecycleerde Jaguar F-Pace?

De maten komen niet onbekend voor. De F-Pace van zustermerk Jaguar etaleert immers vergelijkbare afmetingen. En dat is natuurlijk geen toeval. Op technisch vlak delen beide modellen heel wat onderdelen met elkaar. Zelfs de wielbasis en de standaardbagageruimte zijn met 2,87 meter en 673 liter praktisch gelijk aan de F-Pace.

Coupé of…

De Velar doet ook een beetje denken aan een de Range Stormer. Een inmiddels al bijna vergeten concept car uit 2004. Die leverde destijds de smoel voor de eerste generatie Range Rover Sport. Ditmaal is ernaar terug gegrepen voor z’n meer achteroverleunende achterzijde met grote overhang. Het moet voor een meer coupé-achtig profiel zorgen hoewel het hier natuurlijk gewoon om een vijfdeurs gaat. De eerste prototypes van de oer-Range typeerde deze vorm ook en laten die nu destijds door het leven gaan als… Velar, een naam afgeleid van het Italiaanse 'velare' dat sluier of wat vrijer vertaalt mysterieus betekent.

Schermen?

Genoeg historie. Door met wat de Velar van de 21ste eeuw nog meer te bieden heeft. In de eerste plaats een zeer strak interieur dat gesierd wordt door een hele serie aan schermen. Eentje ter vervanging van de klassieke wijzerplaten en twee 10 inch exemplaren voor de navigatie-, entertainment- en klimaatfuncties. Apart wel: Range Rover ziet stoffen bekleding als alternatief voor leer. De stoffen zijn afkomstig van het toonaangevende Kvadrat en afgewerkt met inzetstukken in edeler materiaal.

Maar er is meer bijzonders te melden. Zo klappen de deurgrepen automatisch uit als je de portieren wilt openen en trekken ze zich vanaf 8 km/h weer terug in de carrosserie. In de neus kan je kiezen welke verlichtingstechnologie je wil. De top is Matrix-Laser-verlichting met een bereik van 550 meter.

De motoren

Vanaf de marktlancering in juli zijn er vijf motorversies beschikbaar. Drie daarvan zijn diesels, de andere twee voeden zich met benzine. De aftrap wordt gegeven door een 180 en 240 pk sterke viercilinder-diesel. Aan de basis van het benzinegamma staat een 250 pk sterke viercilinder.

De twee zescilinders vormen de top van het gamma. De ene is 300 pk sterk, de andere heeft een vermogen van 380 pk. Alle vijf de motoren zijn standaard gekoppeld aan een automaat van ZF.

De Velar is gebouwd op Land Rover's inmiddels bekende aluminium platform. Dat moet bijdragen aan adequate rij-eigenschappen op de verharde weg, maar ook in het terrein staat de Velar volgens de Britten zijn mannetje. Vierwielaandrijving, een bodemvrijheid van 25 centimeter en Land Rover's bekende Terrain Response 2 moet ervoor zorgen dat je ook in de Velar kan gaan modderploeteren.