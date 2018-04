Na de Opel-deal vliegt aandeel PSA hoogte in

Door: ADD

De beurs reageert duidelijk positief op de overname van Opel door de Franse PSA-groep. De PSA-aandelen klommen vandaag naar sinds lang ongeziene hoogtes. Voor het eerst sinds 2011 doorbraken ze de kaap van € 20.

Opel weer winstgevend maken

Experts schatten de kansen op succes van Frans-Duitse project erg hoog in. Ze verwijzen onder meer naar de saneringssuccessen van PSA-baas Carlos Tavares bij zowel Peugeot nu als eerder bij Renault-Nissan en hopen dat Tavares het zelfde kunstje bij het verlieslatende Opel nog eens kan overdoen.

Ook de aandelen van General Motors staan inmiddels in New York op de rand van het hoogste niveau in meer dan twee jaar.