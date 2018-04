Artega Superelletra wil de hypercar van de toekomst zijn

Door: BV

Artega, van Duitse bodem, probeerde al eens de autowereld in te palmen met een kleine sportwagen met een VW-V6 als hart en een opvallend vierkante voetafdruk. Maar dat lukte niet en het bedrijf vroeg al in 2012 het faillissement aan. Twee jaar geleden dook het weer op met plannen voor een elektrische sportauto, maar daar kwam weer niets van. Nu, de derde keer, moet het wel goed zijn. Artega stelt in Genève deze Superelletra voor. Een Italiaans woordspelletjes dat verwijst naar ‘superleggera’, maar er ‘eletricca’ in verweeft.

Bestuurder in het midden

Elektromotoren hebben geweldig veel macht. Dat is intussen wel geweten. Artega gebruikt er vier om samen aan 1.020pk en 1.620Nm te geraken. Dat moet een top van 300km/u en een sprinttijd van 2,7 seconden mogelijk maken. Maar dat vreet natuurlijk hele hopen stroom. Die wordt geleverd in een 120kWh accuset. Daarmee kan de Artega 500km ver geraken. Op papier natuurlijk, want dat is een cyclus waarin hij zo ongeveer 900 van z’n peekaa’s in onbruik houdt.

Slechts 50 stuks

Een volumesportwagen bouwen, probeerde Artega al eens. Ditmaal wil het in 2019 herbeginnen met een serie van amper 50 stuks. Over de prijs wordt niets gezegd. Officieel tenminste. In de wandelgangen hoor je dat hij € 1,5 miljoen moet kosten.