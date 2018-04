Hyundai FE Fuel Cell Concept brengt de toekomst dichterbij

Door: BV

Als je het Hyundai vraagt, is elektriciteit maar een tussenstap in de ontwikkeling van de auto van de toekomst. De eindbestemming is waterstof. Iets waar de Zuid-Koreanen overigens niet alleen in staan. Bij onder meer BMW, Toyota, Nissan, Volvo en Volkswagen hoor je gelijkaardige geluiden. Maar Hyundai neemt wel een voortrekkersrol. De iX35 Fuel Cell was de eerste in serie geproduceerde brandstofauto ter wereld, ondanks wat Toyota beweert over z’n Mirai. En nu wordt hard gewerkt aan de volgende stap.

Future Eco

De FE (Future Eco) Fuel Cell Concept die momenteel op de stand van het merk op het Autosalon van Genève staat te blinken, moet de laatste stand van zaken geven. Strak en aerodynamisch vormgegeven, en zonder al te veel in de kaarten te laten kijken, moet die het publiek duidelijk maken dat de neus nog steeds in de juiste richting wijst.

Handig

Details wil Hyundai vooral kwijt over oppervlakkigheden. Luchtroosters naast de achterruit bijvoorbeeld. En een luchtbevochtiger in het interieur voor aangenamer klimaat. Ook is er gedacht aan aparte draagbare accu’s die je andere apparaten kunnen opladen. En in de koffer bevindt zich een laadstation voor een elektrische scooter. Automerken gaan er tegenwoordig immers van uit dat je in de toekomst zelfs met een schone auto de stad niet in mag.

Brandstofcel

De brandstofcel zelf dan. Daarover, zoals gezegd, niet al te veel details. Verwacht geen vermogens of prestaties. Maar wel dat de eenheid nu 20% lichter, 10% efficiënter en 30% krachtiger is dan die in de iX35 FCEV. Volgend jaar presenteert het merk de tweede SUV, waar je wellicht ook het lijnespel van deze concept car in zal herkennen, met bandstofcel en zo weten we al waar de lat ligt.