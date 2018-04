Bentley wil een elektrische cabrio

Door: BV

Toonde Bentley ons dit ontwerp al niet eens eerder? Wel, deze EXP12 Speed 6e Concept vertoont toch heel wat gelijkenissen met de ‘experimental’ 10 van het merk. Die stond exact twee jaar geleden op het Autosalon van Genève te blinken. Nu is het dak eraf. Maar Bentley is er naar eigen zeggen nog altijd niet uit. Het wil in 2019 met een nieuw model komen, na eerst nog eens de reacties van potentiële klanten te hebben gepeild.

Elektrisch aangedreven

De elektrische aandrijving is het meest opvallende wapenfeit van deze nieuwe concept car. Maar het is tegelijk ook het meest geheimzinnige. Bijna 500km kan je er ver mee geraken. En je hebt vierwielaandrijving. Veel verder geraakt Bentley niet met de details. Je moet ervan uitgaan dat er elektromotoren bij elke as zitten - dat is immers de norm - en dat de prestaties toch een beetje in lijn van het uiterlijk horen te liggen. Maar met de vraag om exacte cijfertjes moet je de Britten met Duits accent niet lastig vallen. Hij heeft geen draad nodig om op te laden. Dat kan met inductie, klinkt het, verder nog.