Porsche 911 GT3 krijgt meer vermogen, handbak

Door: BV

Over de nieuwe Porsche 911 GT3 (dat is dan de 991 facelift om exact te zijn) gaan al een tijd geruchten. Die hadden het over meer vermogen, aangescherpte prestaties én het behoudt van een handgeschakelde zesbak. En kijk, dat blijkt allemaal te kloppen.

Krachtiger, sneller

De zesbak komt er omdat Porsche, na de 911 R, voelt dat er ruimte is voor een auto die puristen aanspreekt. Onder het opgefriste koetswerk schuilt een 4-liter zescilinder boxermotor die het zonder turbo stelt. Het is géén afgeleide van de centrale in de GT3 RS of de 911 R. De centrale heeft meer gemeen met die in de 911 RSR. Ze is goed voor 500pk en 460Nm.

Prestaties

De zesbak dan. Wanneer je die aanstipt zakt het gewicht naar 1.413kg. Het aanstippen is dan wel verplicht, want standaard levert Porsche nog steeds de zeventraps PDK-transmissie. In die configuratie weegt de GT3 1.430kg en accelereert die naar 100km/u in 3,2 tellen om het pas bij 317km/u welletjes te vinden. De handbak is één tiende langzamer in de sprint, maar gaat wel één kilometertje per uur verder door.

Meesturende achteras

De Porsche 911 GT3 voor modeljaar 2018 heeft een nieuwe achtervleugel in carbon voor een betere stabiliteit bij hoge snelheden, een andere diffuser onder de achterbumper, een andere afstelling voor het onderstel en kreeg ook een meesturende achteras. Dat alles moet meer stabiliteit rijmen aan scherpere reacties op het stuurtje. Dat haalde Porsche overigens uit de 918 Spyder.