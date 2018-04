Vanda Dendrobium is uitzinnig op meer dan één vlak

Door: BV

Vanda Electronics heeft in Genève zijn eerste elektrische bolide gepresenteerd. De Vanda Dendrobium heeft Singaporees bloed, maar wordt geproduceerd in Groot-Brittannië. En hij draagt de naam van een orchidee. Hoe hij eruit ziet met alle koetswerkpanelen open moet daarvoor de inspiratie zijn geweest.

Vorig jaar verschenen de eerste schetsen van de Dendrobium, maar inmiddels is de conceptversie klaar om getoond te worden aan het grote publiek. De volgende stap is productie, al wil Vanda eerst peilen hoe pers en publiek in Genève op de elektrische auto reageren. Topvrouw Larissa Tan hoopt de Dendrobium in 2019 de weg op te kunnen sturen, al hoeven we er niet op te rekenen dat de auto overal te zien zal zijn. Vanda heeft de voorkeur voor een gelimiteerde productie van enkele tientallen exemplaren.

Williams moeit zich ermee

Vanda heeft ervoor gekozen om de leiding uit handen te geven aan Williams. Zij hebben de conceptcar ook gebouwd en moeten ervoor zorgen dat de Dendrobium daadwerkelijk de weg op kan. Op de topsnelheid van 320km/u na, hebben beide partijen nog geen specificaties vrijgegeven. Reken echter op minimaal 700pk, vierwielaandrijving en drie elektrische motoren.

Hij rijdt al, maar…

De conceptversie van de Dendrobium kan rijden en doet het vooralsnog met één motor en een accupakket uit een Formule E-wagen, ook door Williams ontworpen. De vormgeving biedt overigens een flinke uitdaging, want er is weinig ruimte voor accu's, terwijl ook de gewichtsverdeling niet teveel verstoord mag worden.