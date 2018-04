Nissan Qashqai haalt frisse neus, wordt slimmer

Door: BV

De Nissan Qashqai zette jarenlang de toon in wat je zou kunnen omschrijven als het ‘niet premium C-SUV-segment’. Logisch want de eerste generatie hielp dat marktdeel vorm te geven. Maar de concurrentie is er de jongste tijd niet minder op geworden. En daarom zijn de Japanners aan de slag gegaan aan een grondige update. Die wordt vandaag voorgesteld en staat aan het eind van de zomer bij de dealer.

Automatisch filerijden

Laten we meteen beginnen met de party-piece van de opgefriste Qashqai: een ProPilot gedoopte automatische rijfunctie waardoor deze Japanse crossover (of is het nu een SUV) als eerste in zijn segment autonoom een file kan afwerken. De auto stuurt, accelereert en remt geheel op eigen houtje door het oponthoud. Zolang maar niet van rijbaan gewisseld wordt. Wissel je toch van rijstrook, dan wordt ProPilot gedeactiveerd en houden andere veiligheidssystemen zoals Traffic Sign Recognition, Driver Attention Alert, Intelligent Park Assist, Intelligent Around View Monitor, Blind Spot Warning en Lane Departure Warning alsnog een oogje in het zeil. Het palet aan veiligheidsvoorzieningen is bovendien verder uitgebreid met voetgangersherkenning en Rear Cross Traffic Alert, een systeem dat het risico op schade bij parkeermanoeuvres vermindert.

Nieuwe neus

Visueel treft de facelift vooral aan de voorzijde doel. Voorbumper, motorkap, grille, mistlichten en koplampen gingen allemaal terug naar de tekentafel. Die laatste zijn er bovendien in twee versies voortaan: met halogeen- of LED-verlichting. Binnenin de vernieuwde Qasqai prijst Nissan de mooiere materialen en het hogere afwerkingsniveau. Met name over de topuitvoering Tekna+ zit het merk vol lof en als argument wordt het zachte nappalederen meubilair met '3D'-stiknaden gevoerd. Een andere hoogtepunt, als je het merk mag geloven, is het nieuwe, afgeplatte stuurwiel. Voor muziekliefhebbers is er voortaan een Bose-systeem dat zeven speakers telt.

Rijgedrag aangescherpt

Over het rijgedrag van de Qashqai was al weinig klagen, maar volgens Nissan is het nu nog beter. Zowel het onderstel, waaronder de demping, en de besturing werden herbekeken voor meer verfijning. Tegelijkertijd zou het in het interieur stiller moeten zijn door de toepassing van betere geluids- en trillingsdempende materialen en dikker glas. Motor-, rol en windgeluiden krijgen hierdoor minder kans om door te dringen tot het interieur.