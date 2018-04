Door: BV

Er was een tijd, inmiddels al een halve eeuw geleden, dat gekleurde zijwanden van banden een rage waren. Het collectieve geheugen onthield vooral de witte zijwanden, maar ze waren er in allerlei kleuren, waaronder groen, blauw en rood. Ze moesten de zichtbaarheid van de auto, en daarmee ook de veiligheid, verhogen. Maar er speelde ook een esthetisch aspect.

Pirelli brengt de gekleurde banden terug

In deze tijden van ultieme personalisering, is er terug vraag naar banden met gekleurde accenten. Daar lijkt fabrikant Pirelli van overtuigd te zijn. Dat voegt aan twee types rubber, de P Zero en de Winter Sottozero, kleuraccenten toe. Een nieuw materiaal en coating moet ervoor zorgen dat de kleuren ook na verloop van tijd levendig blijven en niet afgaan. Ze zijn er in onder meer blauw, geel, rood, wit en zilver. Momenteel blijft het aanbod beperkt tot maten die je eigenlijk alleen onder supercars aantreft, maar Pirelli belooft een democratisering van het systeem.