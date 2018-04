Komt echt: Tata met middenmotor, de Racemo

Door: BV

Op het Autosalon van Genève lanceert het Indische Tata een nieuw merk. Dat heet Tamo. Op een eerste model is het niet lang wachten. Dat is er namelijk al. Racemo, heet dat dan weer. Het is een tweedeurs tweezitter die vooral tot doel heeft het nieuwe merk op de kaart te zetten en een imago te scheppen.

Compact, met drieclinder

De racemo is geen grote jongen. Hij is zelfs nog een paar centimeter korter dan een Mazda MX-5. Voor de aandrijving zorgt een 1.2l driecilinder met turbo. Daar weet de fabrikant liefst 187 pk uit te persen. Voldoende voor een sprint naar 100 km/u in slechts zes seconden. En hij is niet alleen snel - hij ziet er ook zo uit. Het showstuk: de vleugeldeuren.

Racemo+

Er is ook nog een 'plus'-versie. Deze Racemo+ is nog extremer en heeft zelfs een instelbare splitter en een grote vleugel op zijn achterste. Bovendien geniet de Racemo+ over kuipstoelen en een volbloed racestuur (zonder airbags).

Oefenen met Forza

Tamo zal slechts 250 Racemo's produceren. Je zal hem bij ons niet zien. Wil je toch achter het stuur kruipen van de Racemo, koop dan een Xbox One en de racegame Forza Horizon, want daar zal hij gratis in zitten.