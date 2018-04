Jaguar Land-Rover deponeert 29 nieuwe namen

Door: BV

Wie bij automerken in de toekomst wil kijken, heeft niet veel mogelijkheden. De meeste bedrijven laten om voor de hand liggende redenen immers liever niet in hun kaarten kijken. Daarom wordt er gewerkt met gecamoufleerde prototypes wanneer auto’s niet anders kunnen dan de weg op gaan. Een ander gegeven waar ze niet omheen kunnen, is de registratie van benamingen. En daar valt soms ook al wat uit op te maken, al registreren de merken doorgaans veel meer namen dan ze ooit van plan zijn te gebruiken. Jaguar Land-Rover liet er net 29 (!) beschermen.

Meer -Types

Jaguar gebuikte namen als de E-Type of X-Type al in het verleden. Maar tegenwoordig is het alleen de F-Type die zich ervan bedient. En toch registreerde het merk de namen P-Type en T-Type. Bij de XE werden afgeleiden iXE diXE XEdi en XEi gedeponeerd. Dat ruikt naar hybrideversies.

Een lading Coupé’s

De Britten kunnen zich ook opmaken voor de introductie van een resem coupé’s, als je de lijst bekijkt. Daarin vind je immers de C-XE, CXF en CXJ, terwijl het bedrijf ook de bescherming voor XJS verlengde.

En Land-Rover

Op de lijst staan ook nog een aantal namen. Westminster, Freestyle, Sawtooth, Stormer (ooit al eens gebruikt voor een concept car) en Landmark. Hoewel de aangifte bij het patentbureau het niet specifieert, ligt het voor de hand dat die voor Land-Rover en Range Rover bestemd zijn. Het kan gaan om concept cars, nieuwe modellen, maar natuurlijk ook over iets eenvoudigers. Een speciale serie of een uitrustingsniveau, om maar wat te zeggen. Het bedrijf deponeerde ook ‘Landy’, een koosnaam die vaak aan (veelal oude) Land-Rovers wordt gegeven. En ook Range Rover Classic - de naam die postuum op de eerste generatie met die naam werd gekleefd. Misschien heeft de nog jonge classic divisie van het bedrijf daar plannen mee.