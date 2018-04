Productie Audi A4 en A5 ligt stil na brand

Door: BV

Audi heeft de productie van de Audi A4 en A5 stilgelegd. Oorzaak is een brand bij een toeleverancier. De Duitse fabrikant moest op maandag al de lijn stoppen. De betrokken leverancier is immers niet meer in staat om onderdelen aan te leveren tot herstellingswerken zijn uitgevoerd en de voorraad van de autofabrieken, die volgens het ‘just in time’ principe werken, is op enkele uren uitgeput.

De fabriek in Ingolstadt produceert 1.400 voertuigen van bovenstaande types per dag. Audi verwacht dat het euvel een achterstand van 5.600 voertuigen veroorzaakt. Vrijdag zullen daardoor ook 8.500 arbeiders niet aan de slag gaan. Zowel de A4 als A5 worden ook gebouwd in Neckarsulm, maar die fabriek is niet getroffen.