Koop een unieke seventies Ferrari

Door: BV

Tegenwoordig is het een rage om, van zodra je in een bepaald segment gaat autoshoppen, iets unieks en gepersonaliseerd te willen. Op z’n minst wat uit een catalogus die de naam Individual of Exclusive draagt, zonder dat ook te zijn (de marketingjongens splitsten gewoon het klassieke kleurenpalet uit en vragen nu nòg meer voor dezelfde verf). Maar misschien wel iets dat écht helemaal voor jou gemaakt is. Bijna alle luxemerken hebben tegenwoordig zo’n service.

Lang geleden, tot pakweg de jaren dertig, werd je luxewagen altijd op die manier gebouwd. Niet zelden zelfs met een koetswerk naar keuze. Maar in de decennia ertussen moest je het stellen met wat het automerk zelf aanbood. Of je ging aankloppen bij een bedrijf dat alsnog die extra spat luxe, exclusiviteit of sportiviteit toevoegde. Het Belgische Duchatelet vergaarde er bijvoorbeeld naam en faam mee.

George Barris Kustom

In de VS hadden ze er een andere kijk op. Daar was het ‘customizen’ van auto’s heel gewoon. Vandaag ook nog. Eén van de strafste namen uit dat wereldje was George Barris. Een man die een paar straffe Hot Rods uit z’n garage liet bollen en in dat wereld algauw bekend was als ‘the king of kustoms’ (ja, met een 'k').

In 1978 kocht de man voor zichzelf een nieuwe Ferrari 308 GTS. En die werd natuurlijk ook grondig onder handen genomen. Andere lak, de Italiaanse driekleur, de klaplichten verdwenen en werden achter een grotere grille ondergebracht, er kwam een digitaal dashboard en zelfs een achteruitrijcamera. En voor tal van details werd echt bladgoud gebruikt. Het is misschien wel kitsch, maar dan toch niet van de goedkope soort. Er wordt $ 200.000 dollar voor gevraagd, maar er is dan ook spaarzaam mee omgesprongen. Er staat niet eens 13.000km op de teller.