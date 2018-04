Maakt dieselgate-fix VW’s trager?

Door: BV

Volgens het Zweedse automagazine Teknikens Värld, dat de reputatie heeft geen blad voor de mond te nemen en graag controverse zoekt, is dat het geval. De publicatie testte 10 auto’s van de Volkswagen-group van de merken Skoda, Audi en Volkswagen vòòr en na de toepassing van de dieselgate-fix. Zowel de tweeliter als de 1.6 diesel kwamen aan bod.

Tweeliter verliest trekkracht

De oplossing die Volkswagen uitwerkte om de uitstoot omlaag te helpen voor de twee motoren is niet identiek. Dat betekent dat ook het resultaat dat niet is. De 2.0 TDI moet het met louter een software-update stellen. VW beweert dat die de prestaties niet beïnvloed, maar Teknikens Värld betwist dat. Het zegt dat de ingreep de koppelcurve verlegt zodat die piekt op een hoger toerental. Dat heeft het effect dat mensen het gaspedaal dieper moeten duwen om dezelfde prestaties te krijgen als ze gewend waren. Maar in het algemeen zakte de totale opgewekte trekkracht ook. In het geval van een Audi Q5 ging er 10% af.

Krachtiger

De 1.6l heeft niet alleen nieuwe software, maar krijgt ook een klein onderdeel extra dat de luchtstroom voor de luchtmassameter beïnvloedt. Teknikens Värld kon daar geen verlies van vermogen vaststellen. Sterker nog, in één geval ging het vermogen en de trekkracht er zelfs gevoelig op vooruit.

De reactie van Volkswagen

De fabrikant reageerde nog niet ten gronde op de conclusies van de Zweedse uitgever. VW wil eerst details van de testmethode en de metingen ontvangen.