Je kan je Citroën Jumper ombouwen tot Type H

Door: BV

Toen Citroën in 1948 z'n type H lanceerde, had het wellicht zelf niet durven dromen dat de bestelwagen zo lang zou meegaan en zo'n goede reputatie zou krijgen. Z'n veelzijdigheid zette de norm voor moderne bestelwagens. Je had hem net zo goed als gesloten bestelwagen, als busje, melkauto, mobilhome of ambulance. En hij staat op het punt om z'n zeventigste verjaardag te vieren.



Alleen voor Italië



Om het jubileum te vieren, bedachten de designers Fabrizio Caselani en David Oberdorfer een passend eerbetoon. Ze maakten een koetswerkkit die een moderne Citroën Jumper bestelwagen transformeert in een retro-versie die heel wat karaktertrekken van de originele Type H overneemt. Ronde lichten, een prominente grille en geribbelde koetswerkpanelen. Het wordt ook een exclusief ding, want niet meer dan 70 stuks zullen levenslicht zien. Er zijn verschillende versies leverbaar: bestelwagen, food truck, kamperauto of minibus. Het slechte nieuws? Alleen in Italië zal je hem kunnen krijgen.

De vervanger van de TUB

Zoals gezegd werd de Type H voorgesteld in 1948. Aan de ontwikkeling was al net na het einde van WOII begonnen. De TUB die hem voorafging was toen immers hopeloos verouderd. De ingenieurs werkten niet minder dan 8 voorstellen uit, maar alleen de laatste haalde het. Dat is ook waar de naam vandaan komt. H is de achtste letter uit het alfabet. Tot 1981 werden er zo maar even 473.289 exemplaren van gebouwd.