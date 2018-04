Beetje hoger, beetje ruiger: Opel Insignia Country Tourer

Door: BV

De Opel Insignia en z’n break - die Sports Tourer heet - zijn nog maar net of de markt, of Opel voegt er al een derde versie aan toe. Die heet net als zijn voorganger Country Tourer en moet als geroepen komen voor wie wel houdt van off-road-looks, maar geen SUV wil.

Meer plastic

De stoffen die aan de binnenkant zijn gekozen, zijn specifiek voor deze variant. En dat geldt ook voor de velgen, de bumperschilden en het zwarte plastic dat de indruk moet wekken dat je auto tegen wat meer misbruik kan. De ophanging is ook verhoogd, maar slechts met 2cm. Vierwielaandrijving is er steeds en daar hoort een slim differentieel bij. Voorlopig tenminste, want er komt later natuurlijk ook wel een Country Tourer die zich aan de voorwielen door het verkeer sleept en kan uitpakken met een scherpere prijs.

Een beetje overal

Opel verkoopt de verschillende versies van de Insignia een beetje overal. Net dezelfde auto is in de VS voorgesteld als Buick Regal TourX, in Australië als Holden Commodore Tourer en in het Verenigd Koninkrijk als Vauxhall Insignia Country Tourer.