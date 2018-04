Ferrari: in elke kleur behalve roos

Door: BV

Tegenwoordig kan je een beetje luxe- of sportwagen bestellen in eender welke kleur. Alle merken vanaf een bepaald segment bieden immers personaliseringsmogelijkheden aan waarin je alleen door je fantasie beperkt wordt. Zegt het gebruikelijke, zwart, blauw of zilver je niets, dan kan je net zo eenvoudig kiezen voor zonsondergang-oranje of gifkikker-groen. Ook bij Ferrari. Zolang het maar geen roos is.

Roos mag niet

Een roze Ferrari weigert het merk te leveren. Dat past niet bij ons merk, zegt een woordvoerder. Er rijden wel wat roze exemplaren rond, maar die zijn allemaal achteraf onder handen genomen. Met verf of met een wrap. Iets wat het merk je overigens niet in dank zal afnemen. Maar, zo weet het merk te zeggen, er is nauwelijks vraag naar die tint. Ferrari zegt dat z’n klanten auto’s meestal in conservatieve kleurencombinaties bestellen. Eén derde van z’n modellen wordt nog steeds geleverd in het rood.