Toyota FT-4X Concept prikkelt de zintuigen

Door: BV

Op het Autosalon van New York introduceert Toyota deze originele concept car. Die heet FT-4X Concept en heeft niet alleen afmetingen die erg nauw aanleunen bij de nieuwe Toyota C-HR. Hij leent er ook het onderstel van. Maar hij kiest wel voor een compleet andere vormtaal en positionering. Weg is het sportieve. Maar het avontuurlijke wordt des te meer onderlijnd.

Slimme vormgeving

De concept car werd getekend door de Californische designstudio van het bedrijf en zit vol slimme vondsten. Zo is de kofferklep ook opdeelbaar in twee conventionele deuren. Er is een GoPro actiecamera geïntegreerd in de buitenspiegel en er wordt intelligent omgesprongen met dashboardkastjes, stootstrips en opbergruimte allerhande. Er zijn geïntegreerde afvalemmers waarin je kan sorteren, een slaapzak doet dienst als armsteun en de radio is verwijderbaar en kan ook buiten de auto dienst doen.

Productieplannen zijn er (helaas) niet, maar het is niet uitgesloten dat enkele van de ideetjes doorsijpelen naar toekomstige productiemodellen van het merk.