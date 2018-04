Subaru Ascent is bijna klaar voor productie

Door: BV

Subaru werkt aan een grote SUV met drie zitrijen. De grootste Subaru ooit. Een eerste concept car hebben we al achter de kiezen (de Viziv-7) en in New York staat nu een meer productierijp exemplaar. Nog een paar kleine stappen en deze Ascent gedoopte creatie staat bij de dealer. In de VS tenminste, want voorlopig lijkt het model alleen voor Noord Amerika bestemd.

Bijna, maar niet helemaal

Aanpassingen met de eerder getoonde versie omvatten een herwerkt digitaal dashboard, normale deurgrepen en binnenaankleding en meer van dat soort aanpassingen. Maar om helemaal productierijp te zijn, is het allemaal nog iets te futuristisch.