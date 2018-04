Citroën C5 Aircross is helemaal los

Door: BV

Citroën is helemaal in de ban van de SUV en crossover. Elke nieuwe auto of conceptcar van het merk met de dubbele chevron is immers van dat soort. De C5 Aircross komt daar nu bij. En je kan meteen zien dat hij te verwarren is met de eerder gepresenteerde nieuwe C3. Al helemaal wanneer de kleuren dezelfde zijn. Maar in de praktijk zullen de twee probleemloos uit elkaar te houden zijn. Het formaat is namelijk danig verschillend.

Ruime SUV

De C5 zoekt z’n stek immers in het C-segment. Tot op de millimeter kennen we het formaat nog niet, maar de conceptversie van deze C5 was 4,58 meter lang bij een breedte en hoogte van respectievelijk 2,1 en 1,8 meter. Hiermee moet de Fransoos kopers weghouden bij de Hyundai Tucson en Volkswagen Tiguan. En ja, ook zustermodel, de Peugeot 3008.



Speels interieur

Ook voor de binnenzijde van de C5 Aircross is Citroën behoorlijk trouw gebleven aan het studiemodel dat nagenoeg exact een jaar geleden werd voorgesteld. Dat betekent dat je als inzittende(n) wordt ondergedompeld in een typisch Citroën-interieur dat zich niet al te serieus neemt. Speels dus, net als aan boord van de C4 Cactus, maar (hopelijk) voorzien van betere materialen en een fijnere afwerking. Een volledig digitaal instrumentarium vormt nu al zichtbaar een van de highlights, bekend uit de 3008.

Ook met driecilinder

Het motorenpalet zal wellicht gelijk zijn aan dat van die bejubelde Peugeot. Sterker, zowat alles wat onzichtbaar is ontlenen beide PSA-SUV's van elkaar. Denk dus gerust alvast in de richting van een 1.2-driecilinder en 1.6-viercilinder aan de benzinezijde en een 1.6 en 2.0 liter voor wat betreft diesels. Zeker weten doen we dit echter pas in de loop van volgende week, wanneer Auto Shanghai voor de deur staat.