Wat als Hyundai een X5-concurrent bouwt

Door: BV

Op het Autosalon van New York stelt Hyundai deze GV80 Concept voor. Een concept car voor een uit de kluiten gewassen SUV waarop de naam van het nog jonge luxemerk van het bedrijf prijkt: Genesis.

Met brandstofcel

Ja, je leest het goed. Aan boord zit een brandstofcel. Die gebruikt waterstof of de elektrische aandrijving tot leven te wekken. Veel details geeft het Koreaanse merk nog niet prijs. Het gaat tenslotte over een proefballon. De eerste SUV die het label draagt. Je ziet het aan de vormgeving. Gigantische 23-inchers en een hoop futuristische stijlkenmerken. Die indruk krijg je ook bij het interieur, waarin onder meer een 22” groot gebogen display zit.

Dat er nog werk aan de winkel is, geeft niet. De Genesis GV80 staat pas op de agenda in 2019. En de marktintroductie is pas voorzien in 2020. De ontwerpers hebben nog wel even…