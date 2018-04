Volkswagen werkt aan EV-toekomst met I.D. Crozz

Door: BV

De toekomst, als je de automerken geld laat inzetten, bestaat uit zelfrijdende elektrische auto’s. Historisch bekeken zijn fabrikanten nooit goed geweest in het accuraat voorspellen van trends (denk maar aan de tijd dat heel wat automerken aan turbine-aangedreven auto’s werkten). Of het zo’n vaart zal lopen, valt dus nog te bezien. Maar in elk geval zullen auto’s die grote stukken zonder menselijke bemoeienis kunnen afleggen en elektrisch aangedreven worden, er deel van uitmaken.

Volkswagen werkt aan vijf modellen. Nu de I.D. Crozz in Shanghai staat te blinken weten we al van drie welk richting die uitgaan. We kregen eerder immers al de I.D. en de Buzz te zien. Deze jongste telg moet tegen 2020 klaar zijn voor verkoop. Het is het zusje van de Skoda Vision E en Audi E-Tron Sportback die beiden op dezelfde beurs staan blinken.

500km ver

De I.D. Crozz raakt 500km ver. Hij heeft twee elektromotoren die samen 306pk opwekken. Sneller dan 180km/u zal je er niet mee kunnen. De Duitsers zetten er een begrenzer op. Die moet ervoor zorgen dat je niet al te veel stroom opsoupeert, en alles een beetje betaalbaar houden. Anders moeten de componenten veel te sterk gebouwd worden. Dat wil een merk vandaag niet meer. Vierwielaandrijving is een extraatje dat het systeem verleent. De accu in snellaadmodus weer voor 80% voltappen duurt slechts een half uur.

Schoon van buiten én binnen

Dat de Crozz het door en door goed voorheeft met het milieu wil Volkswagen ook aantonen aan de hand van het interieur. Niet alleen door de minimalistische binneninrichting, maar ook met het zogeheten CleanAir-systeem. Dit systeem werkt met actieve luchtfilters en staat garant voor een zeer hoge luchtkwaliteit voor de inzittenden. In het sterk vervuilde China is dat een aardig pluspunt.

Ook bijzonder volgens Volkswagen zijn de C-vormige LED-dagrijverlichting dat 'Interactive Spotlight' heet en de Crozz een veranderlijke mimiek geeft wanneer deze in autonome modus rijdt. In dat geval gebruikt de auto namelijk diens verlichting om met andere weggebruikers te 'communiceren'. Ook begroet de hoogpotige Volkswagen zijn bestuurder als die naar de auto loopt. Tja, auto's met 'gevoelens' zijn nu eenmaal de nieuwe tendens in autoland.

Golf en Passat autonoom vanaf 2025

Last but not least wil Volkswagen graag het 'I.D. Pilot' uitlichten. Niet zo gek, want deze volledige autonome modus – waarover de I.D. Crozz al beschikt – zal vanaf 2025 leverbaar zijn op productie-Volkswagens. Of het stuurwiel in deze modus zich ook vanaf dan nog steeds terugtrekt, zoals bij de Crozz, is nog lang niet zeker.