Zo graag wil VW van z'n diesels af: € 7.500 korting

Door: BV

Volkswagen heeft in de VS nog 11.000 dieselvoertuigen op stock. Het gaat niet om de teruggekochte modellen van klanten die ingingen op de genereuze opkooppremies die het merk bood. Dieselgate, weet je wel. Het gaat om nagelnieuwe auto’s die nooit eerder ingeschreven waren. Ze dateren wel uit 2015, want het Duitse merk was verplicht om ze eerst aan te passen. De goedkeuring krijgen voor een ‘fix’ had er heel wat voeten in de aarde.

11.000 stuks met 0 km

Nu ze er is en de 11.000 betrokken auto’s aangepakt zijn, moet VW die ook nog aan de man krijgen. Geen makkelijke klus. Het bedrijf schrapte diesels uit z’n Amerikaanse catalogus in het zog van de dieselgate-affaire. En de leeftijd speelt ook een rol, zelfs al reden ze niet. De oplossing? Korting!

Volkswagens met korting

Het Duitse merk geeft er zo maar eventjes $ 8.500 korting op de catalogusprijs van voornamelijk Beetles, Golfjes en Passats. Daarnaast kan je je auto ook nog eens financieren over 72 maanden zonder interest te betalen. Wil je het kader accuraat scheppen, dan weet je ook best dat de modellen in kwestie er (ondanks een nadelige wisselkoers) ook al voor minder geld worden aangeboden dan bij ons het geval was. Kortom - ze gaan er voor een appel en ei. En waarom dat voor ons relevant is? Wel, ze zijn nu zo rendabel om daar aan te kopen en ‘grijs’ in te voeren dat er wel enkele scheepsladingen naar de EU zullen vertrekken.