Wat als een Koenigsegg maar 2 wielen had?

Door: BV

Christian von Koenigsegg is bouwer van 's werelds snelste auto's, entrepreneur, technisch genie, visionair en mensenmens. Bedenker van de vetste motorfietsen staat echter nog niet op z’n curriculum. Maar het is niet uitgesloten dat dat nog komt. De Russische designer Maksim Burov, koopt er in elk geval op. Hij liet zijn fantasie daarover al eens de vrije loop.

Knipoog naar... Lotus?

Het schijnt dat Burov deze 3D-renderings van zijn gedroomde Koenigsegg-motor al enkele jaren op de plank heeft liggen maar ze pas nu openbaar heeft gemaakt. Best venijnig, van de wereld zoiets fraais te ontzeggen. Tenzij er natuurlijk een reden voor was. De Lotus C-01 bijvoorbeeld, voorzien van een machtige V-Twin. Die werd een jaar eerder verzonnen en kwam er in amper 100 stuks. En ja, deze creatie van Burov heeft er veel van weg. Maar er zijn ook verschillen, dus laat ons hem het voordeel van de twijfel gunnen. Te meer omdat deze Koenigsegg er wellicht toch nooit komt.