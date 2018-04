De nieuwe BMW M550d: 6 cilinders, 4 turbo's, 400pk

Door: BV

BMW heeft de krachtigste dieselvariant van de nieuwe 5-Reeks voorgesteld. Het gaat om de M550d XDrive. Een auto die wordt gelanceerd onder het M Performance-label. Je weet wel, het M-light-label van het bedrijf. Al is dat in dit geval vooral te wijten aan de keuze voor een dieselcentrale. Veel light is er immers niet aan. De drieliter zescilinder is immers de potigste diesel die het bedrijf ooit op de markt bracht. Hij komt er als berline en als break. De eerste staat in juli bij de dealer. Op de tweede is het wachten tot eind dit jaar.

Vier turbo's

Onder de kap zit nog steeds de 3-liter zes-in-lijn die bij de vorige generatie al door drie turbo's werd opgehitst. Nu zit er (zoals bij de 7-Reeks) nòg een turbo meer. Dat levert 400pk op bij 4.400t/min (tegen 381 voor de vorige). En de al monumentale trekkracht van 740Nm van z'n voorganger werd ook nog eens met 20Nm aangescherpt. Ze is beschikbaar vnaaf 2.000t/min. Een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving zijn de enige aandrijfoptie die het merk aanbiedt.

De prestaties



De berline accelereert vanuit stilstand naar 100km/u in 4,4 tellen. Dat is drie tienden beter dan de gelijknamige voorganger. De break moet omwille van z'n hogere gewicht 2 tienden afgeven. De top is begrensd op de gebruikelijke 250km/u. Het verbruik is de kers op de taart. DAt is immers ongezien laag als je de prestaties in rekening neem. De berline heeft over de homologatiecyclus slechts 5,8l/100km nodig. 11% beter dan de vorige editie. De break slurpt elke 100km 3 deciliter extra uit de tank.r

Sportief?

Sportiviteit is, het dient gezegd, niet de sterkste kant van de jongste Fünfer. Maar het zal niet aan de inspanningen liggen. De M550d xDrive krijgt immers wel een sportophanging, een variabele stuurinrichting, een meesturende achteras en ten minste 19-duims velgen. Een adaptieve ophanging is er als je bijbetaalt.

Hoe herken je hem?

Door op de details te letten, natuurlijk. Zeker wanneer iemand hem zonder badges heeft besteld. Let op de grotere luchthappers, de zwarte raamlijsten, de spoiler op de koffer van de berline, de specifieke uitlaatlijn en de grijze spiegelhuizen. Mocht je er binnenin geraken, dan zijn het de sportzetels, het sportstuur, de aluminium sierlijsten en de specifieke pedalenset die het verraden.