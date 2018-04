Deze 5 youngtimers worden echte klassiekers

Jaguar XK

In 1996 verving Jaguar de XJ-S door de XK8. Velen zagen er een Aston Martin in, maar dat doet niets af aan z’n evenwichtige en tijdloze design. De herverkoopwaarde was naar aloude Jaguar-traditie abominabel slecht. Ook vandaag nog zijn ze erg goedkoop. Iets wat niet van het onderhoud of de gebruikskost gezegd kan worden. Maar de XK presteert dan ook als een echte sportwagen. En vroeg of laat gaat schiet z’n prijs de hoogte in.