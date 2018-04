Wedergeboorte TVR ligt vast: september 2017

Door: BV

Een automerk uit de as doen herrijzen is niet de gemakkelijkste opdracht van allemaal. Niet zelden levert het weinig meer op den enkele stuiptrekkingen. Bij het herboren TVR zijn ze echter vastbesloten om er iets meer van te maken. Het Engelse sportwagen merk moet een lang leven beschoren zijn.

400 orders op zak

Aan aandacht ontbreekt het het project in elk geval niet. Volgens het merk dienden zich op enkele maanden tijd ruim 250 geïnteresseerde klanten aan. En als je er rekening mee houdt, dat het bedrijf nu al pocht met 400 bestellingen, dan zijn er enkele bij die meteen twee exemplaren bestelden. Dat gezegd zijnde, wordt er wel op het geduld van die aspirant-kopers gewerkt. Een prototype is er wel (dat heet T37 Black Hound), maar op het seriemodel moet nog tot september gewacht worden.



Griffith

De nieuwe TVR krijgt een naam die al deel uitmaakt van het repertoire: Griffith. We weten ook al dat de creatie gebruik zal maken van een structuur in carbon, een handgeschakelde transmissie en een 5-liter V8 die bij Cosworth een vitaminekuur onderging. Opmerkelijk eigenaardigheidje - die structuur in koolstofvezel zal alleen voor de eerste exemplaren voorbehouden zijn. De rest zal het stellen met composietmateriaal.