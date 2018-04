30km later ziet deze nieuwe Dodge Challenger Hellcat er zo uit

Door: BV

Deze ruim 700pk sterke Dodge Challenger Hellcat heeft niet meer dan 30 kilometer op de teller. Toch ziet hij er behoorlijk gebruikt uit. Daar kan de eigenaar echter niets aan doen. Hoewel je je best kan voorstellen dat de 6,2l V8 met compressor teveel geweld had voor z’n stuurkunsten, leert de staat van de auto ook dat hij niet in gebruik was toen het onheil gebeurde. De airbags zijn immers niet afgegaan.

Koprol

Veel duidelijkheid over de omstandigheden zijn er niet, maar het gaat wellicht om een transportongeluk. De auto heeft duidelijk een koprol moeten verteren. Het interieur en het motorcompartiment zijn niet beschadigd. Zelfs de elektronica doet het nog. De koets, ophanging, transmissie en achteras zijn vermoedelijk wel afgeschreven. Maar als iemand nog een projectauto heeft waar een 707pk en 880Nm sterke achtcilinder wel in zou passen, dan kan die nu een koopje doen. Het hoeft zelfs geen auto te zijn. De Amerikaanse V8-motoren worden ook in boten aangewend.