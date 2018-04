De nieuwe Renault Megane RS heeft een knoert van een uitlaat

Door: BV

Renault is bijna klaar met de RS-variant van de jongste Mégane. Wellicht krijgen we die op 26 mei achter de kiezen. Helemaal zeker is dat niet, maar in de aanloop van de GP van Monaco heeft Renault Sport een evenement gepland. En veel anders zit er vanuit die hoek niet aan te komen. Behalve een échte verrassing natuurlijk.

Eerste gelekte foto

Toeval of niet, de eerste foto van de Mégane RS is tot het publieke domein doorgebroken. Daarop is erg duidelijk de diffuser, de verbrede wielkasten en de uitgesproken grote centrale uitlaat te zien. Door wat die gevoed wordt, is net als de meeste andere details onduidelijk. Bij de Clio RS week Renault voor het eerst af van z’n strategie om pure onversneden rijmachines te leveren. Het voorzag die hete hatchback van een kleinere turbomotor en een automaat. Maar de verkoop ervan valt flink tegen. Het is dus niet uitgesloten dat de Fransen het geweer weerom van schouder wisselden.