Skoda Karoq toont camouflageplunje

Door: BV

Het is nog een week eer Skoda de kleine broer van de Kodiak helemaal in z’n blootje toont. Maar om ons tot dan zoet te houden, heeft het bedrijf alvast enkele teasers gelost, samen met beeld van het model in z’n camouflageplunje.

Daarop is de opvolger van de sympathieke Yeti te zien in een wrap die je ogen op het verkeerde been moet zetten. Zo klopt een merk het belang van plooilijntjes en andere details op, terwijl het totale pakket natuurlijk belangrijker is. En zoals het eruit ziet, zal het pakket zich op vlak van afmetingen (zoals verwacht) weinig of niet onderscheiden van de Volkswagen Tiguan of Seat Ateca.