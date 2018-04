Elektrische supercar verpulvert Nurburgringrecord

Door: BV

De elektrische Nio EP9 is een megacar, eerder dan een supercar. Z’n vermogen bedraagt immers exact 1000kW of 1341pk. Naar 100km/u accelereren duurt niet langer dan 2,7 seconden en de pijp is pas uit bij 310km/u.

Lamborghini geklopt

De Lamborghini Huracan Performante was de recordhouder met de snelste rondetijd op de Nürburgring onder de productiewagens. Maar de Nio is er nu mee aan de haal. De elektrische bolide zette de groene hel in amper 6:45.90 naar z’n hand. Een aerodynamisch pakket met een hoop neerwaartse druk was een flinke hulp.

In productie?

Om te kwalificeren voor het ronderecord moet de Nio EP9 wel in productie zijn en daar is één en ander voor interpretatie vatbaar. De bijna € 1,5 miljoen kostende Chinese vierwieler is momenteel alleen gebouwd voor enkele van z’n investeerders. Er is wel sprake van een handvol extra exemplaren, maar dat zijn nog louter plannen.