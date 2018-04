Deze Mercedes was de eerste auto ooit in een achtervolging

Door: BV

Wel, strikt genomen is het geen Mercedes, maar een Benz. In 1896 waren Daimler en Benz, beiden staand in hun kinderschoenen, nog aparte ondernemingen. En het is de eerste auto ooit die beboet werd voor te snel rijden. Er ging zelfs een achtervolging aan vooraf.

Niet sneller dan 3km/u

In Engeland, waar ene Walter Arnolnd zich deze vierwieler had aangeschaft, mocht je in 1896 met een door brandstof aangedreven voertuig niet sneller dan 3km/u rijden. En wat meer is, er moest een man met een rode vlag voor lopen, alsof het gekletter van die vroege automobielen onvoldoende opviel.

Snelheidsduivel

Walter was echter een notoire snelheidsduivel die zich weinig van de beperkingen aantrok. In Kent werd hij betrapt bij een snelheid van 13km/u, terwijl hij zich evenmin liet begeleiden. Een agent zag zich genoodzaakt om de achtervolging in te zetten (per fiets!) en wist hem aan te houden. De rechtbank veroordeelde hem voor overdreven snelheid. Het kostte hem een shilling, plus de gerechtskosten. De eerste snelheidsboete.

Kort erna werd de snelheidsbeperking opgetrokken tot 23km/u en mocht de vlaggendrager thuis blijven.

Te zien

De auto in kwestie bestaat nog steeds. In september zal hij tentoongesteld worden op het Hampton Court Palace Concours d’ Elegance.