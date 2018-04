Wat we al weten over de nieuwe VW Polo

Door: BV

Volkswagen stoomt een nieuwe generatie van de Polo klaar. Na de Golf is het de tweede best verkocht VW. Nog steeds goed voor een plaats in de top vijf van populairste modellen in Europa. De Golf staat steevast op één, al werd die afgelopen maand uitzonderlijk eens van z’n troon gestoten (door de Ford Fiësta).

Hoe zal hij eruit zien?

Als een Polo natuurlijk! Maar hij wordt wel wat groter. De huidige generatie hield zich nog netjes aan de 4 meter. Lange tijd werd dat aanzien als de grens voor het compacte segment, al is een actueel model ook al groter dan de eerste Golf-generatie. Er komt nu nog eens 5cm bij. En hij wordt ook gevoelig breder: +7cm. De hoogte zal gelijk blijven, terwijl het gewicht ondanks de extra centimeters wat zal afnemen. Reken op een besparing van 50kg.De koffer zal kunnen profiteren van de extra lengte en breedte. Momenteel kan er zo’n 280l in. Dat zwelt naar 350l.

De Polo krijgt lijnen die wat scherper zijn. Dat is een trend, dus het mag niet verrassen. Z’n smoel zal geïnspireerd zijn door die van de VW Arteon. Het belangrijkste daarin is een in koetswerkkleur gelakt latje bovenaan de grille.

De motoren?

De driecilinders zullen de kern van het gamma uitmaken. Een 1-liter met dat aantal zuigers komt er in liefst 4 vermogensversies: 65 en 75pk (zonder turbo) en 95 en 115pk (met turbo) sterk. Erboven komt de 1.5 TSI met 150pk (die we reeds in de Golf aan de tand voelden). De topper is er voor de Polo GTI: 2-liter en 200pk sterk. Over de diesels nog geen woord, maar het is niet helemaal uitgesloten dat VW die vervangt voor mild-hybrids.

Een beetje duurder

Niet alleen z’n grootte zal de aanschafprijs de hoogte in stuwen. De motoren moeten ook voorzien worden van duurdere katalysatoren. Nieuwe uitstootnormen dicteren dat. Een driedeursversie zal geen deel uitmaken van het aanbod, wat vanzelfsprekend ook invloed heeft op de instapprijs.