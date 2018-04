Trafic SpaceClass is wat Renault een luxebus noemt

Door: BV

Renault heeft personenwagenversies van z’n bestelwagen Trafic in het gamma. Die zijn vooral gericht op functioneel personenvervoer. Werfbusjes of luchthavenvervoer, bijvoorbeeld. Maar met de nieuwe SpaceClass wordt het allemaal wat luxueuzer.

Met velgen

Het uiterlijk wordt bijgespijkerd. Bijna alle onderdelen zijn gelakt, de grille is in chroom en hij rust zowaar op velgen. Aan de binnenkant vind je een 220V stopcontact, leder, navigatie, mooiere materialen voor het dashboard en zitruimte voor tot negen inzittenden. Je kan de banken ook vervangen door individuele zetels en dan kan je ook voor een verschuifbare en opklapbare tafel kiezen. Een mobiel kantoor, bijvoorbeeld. Of een plek om te kleurenwiezen…