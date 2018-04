Onthuld: de nieuwe Skoda Karoq

Door: BV

Tijdens een evement in Stockholm heeft Skoda het doek van de kleine broer voor de Kodiaq getrokken. Die heet Karoq en pakt uit met volgende afmetingen: een lengte van 4,38m, een breedte van 1,84m en een hoogte van 1,60m. De wielbasis bedraagt 2,63m. Dat is zo’n 10cm korter dan de Volkswagen Tiguan ofschoon hij natuurlijk nog steeds gebruik maakt van de MQB-architectuur. Bijna alles wat de VW-group produceert in het volumesegment is daarop gestoeld.

Met digitale tellers

Het interieur toont geen verrassingen, met een sobere, heldere layout. Of toch: je zal het kunnen krijgen met een digitaal instrumentarium. De eerste Skoda die die stap zet. En er komen nog wel meer gadgets in voor. Een draadloze laadfunctie voor je telefoon bijvoorbeeld. Of een verwarmd stuurwiel.

De koffer

Skoda heeft nog behoorlijk wat ruimte in de koets gevonden. Achter de vijf inzittenden past er nog 521l bagage. En je kan dat natuurlijk uitbreiden. Met de bank plat bedraagt het maximum 1630l. Maar je kan hier ook de achterbank thuis laten. Dan stijgt de zwelgcapaciteit tot 1.810l.

Beschikbare motoren

Het motorenpalet omvat bij aanvang twee benzines en drie diesels.



- 1.0 TSI met 110pk en 175Nm - 1.5 TSI met 150pk en 250Nm

- 1.6 TDI met 115pk en 250Nm

- 2.0 TDI met 150pk en 340Nm

- 2.0 TDI met 190pk en 400Nm

De krachtigste versies heb je steevast met een automaat met vierwielaandrijving. Het gros van de motoren bedient standaard echter de voorwielen en wordt naar keuze met een handbediende zesbak of een DSG-automaat met 7 verzetten geleverd.