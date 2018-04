VW Up GTI moet worden wat de Golf GTI ooit was

Door: BV

Wanneer Volkswagen in 1976 de eerste Golf GTI op de markt bracht, was de hete hatchback niet meer dan 110pk sterk. Van dat belangrijke automoment kan je hier nog verder nagenieten. 41 jaar geleden was de Golf ook al lang niet meer zo groot. Hij was zelfs kleiner dan de jongste VW Polo. Maar in Wolfsburg wordt weer aangesloten hij het echte spul. Met de Up GTI.

Met Schotse ruit

Er wordt flink naar de oer-Golf GTI verwezen. Denk aan rode accenten en stoelen bekleed met stof in een Schots ruitpatroon. De Up GTI is voorzien van een TSI-turbomotor met 115pk en een koppel van 230Nm. De compacte sporter weegt 997 kilogram, heeft een topsnelheid van 197km/u en doet de sprint van 0 naar 100km/u in 8,8 seconden.

Herkenbaar

Hij wordt leverbaar in de kleuren Tornado Red, Pure White en de metallickleuren Dark Silver, Black Pearl en Costa Azul. Zijn GTI-uiterlijk heeft als opvallende kenmerken een grille met honingraatstructuur, een rode bies en daarboven een GTI-logo. Noteer ook 17 inch lichtmetalen velgen en de in hoogglans zwart uitgevoerde spiegelkappen. De dakspoiler zorgt voor meer neerwaartse druk op de achteras. Het onderstel van de Up! GTI is ten opzichte van de reguliere versie met vijftien millimeter verlaagd. Het met leder bekleed stuurtje vraagt om eens lekker te worden vastgepakt…