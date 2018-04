Vijf Volkswagens speciaal voor liefhebbers

VW Jetta GLI Nardo Concept

Ook deze ligt wat dieper in de ophanging. En de Jetta rust op zwart gelakte velgen. Z’n belangrijkste kenmerk is echter z’n lak in ‘vuilzakgrijs’. Die komt uit de catalogus van Audi, waar de kleur Nardo heet. Meteen de verklaring voor de naam van deze concept.

