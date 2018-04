Zo zal de nieuwe BMW 8 Serie eruitzien!

Door: BV

Het is over and out met de BMW 6 Coupé. Maar wie rouwt om het verdwijnen van de grootste tweedeurs van het merk, zal z’n zwart niet al te lang moeten dragen. Hij zal wel z’n portefeuille verder moeten opentrekken. In 2018 komen de Duitsers immers met een nieuwe 8 Serie. Een sportieveling (maar - cruciaal - geen raszuivere sportwagen), die onder meer de Mercedes S-Klasse Coupé het vuur aan de schenen moet leggen.

Concorso D’Eleganza Villa d’Este

Vanaf vandaag weet je echter al behoorlijk goed waarvoor je spaart. Aan het idyllische Como-meer in Italië heeft het merk uit München immers zopas deze Concept 8 Series voorgesteld. Volgens de nummer 2 op de BMW-designafdeling, Adrian Van Hooydonk, zie je er niet alleen de lijnen van een nieuwe 8 in, maar ook de herinterpretatie van de BMW-designtaal voor de toekomst. Met andere woorden: je zal stijlelementen hiervan ook terugzien op de andere nieuwe modellen.

Weer naar nummer 1

Concrete gegevens wil BMW liever nog niet kwijt. Dat de concept op 21-duims lichtmetaal rust, is zowat het meest gedetailleerde dat de Duitsers prijsgeven. Wat de 8 mee moet helpen bewerkstelligen, is wel duidelijk. BMW verloor de kroon in het luxesegment aan Mercedes en het wil ze terug.