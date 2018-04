Zo duur is crashen op de Nürburgring

Door: BV

Heel wat aspirant-racers en liefhebbers van de automobiel dromen van rijden op het meest uitdagende circuit ter wereld: de Nordschleife van de Nürburgring. De 20,8km lange aaneenrijging van bochten wordt niet voor niets ‘de groene hel’ genoemd. Ze kunnen temmen wil wat zeggen.

Nurburgring prijzen

Gelukkig hoef je niet veel meer te hebben dan een auto en een rijbewijs. Dan kan je tegen betaling rondjes malen. Wat dat kost deden we hier (prijzen Nürburgring 2017) al uit de doeken.

Wat als het mis loopt?

De prijs per ronde verdubbelde de afgelopen 15 jaar. Maar als het mis gaat, dan loopt het bedrag pas echt snel op. Schade aan het circuit, vangrails, bijstand en stilstand… het heeft allemaal een prijs.

Basisbedrag oproepen armco (vangrail) vrachtwagen € 185 Verwijderen beschadigde armco € 12/meter (x2, x3 of x4 voor verhoogde secties) Plaatsen nieuwe armco € 39/meter (x2, x3 of x4 voor verhoogde secties) Verwijderen beschadigde armco steun € 6,30 per stuk Plaatsen nieuwe armco steun € 48 per stuk Bijstand safety car € 101 per half uur (incl. 2 personen) Sluiten circuit € 1.666 per uur Takelwagen € 500

Is er lichamelijk letsel dan komen daar ook nog ambulancekosten bij. In extreme situaties kunnen de hulpdiensten zelfs een ambulancehelikopter inzetten. Je kijkt best even op voorhand of je daarvoor verzekerd bent.