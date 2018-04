XE SV Project 8: de krachtigste Jaguar ooit

Door: BV

In 2014 kregen we van Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations de F-Type Project 7 te zien. En nu is het bedrijf klaar om van de kleinste sedan van het merk, formaat Audi A4 zeg maar, de krachtigste productie-Jaguar ooit te maken.

Met 5-liter V8

De XE SV Project 8 krijgt een 5-liter V8 met compressor ingelepeld. Op zich al een flinke prestatie, want de krachtigste XE van dit moment heeft een V6 biturbo die niet zo veel ruimte onder de motorkap overlaat. Het vermogen van dit vierwielaangedreven prestatiemonster wordt 600pk. Volgens Jaguar wordt hij daarmee sneller dan de F-Type SVR die al maar 3,5 tellen nodig heeft om zich naar de 100 te reppen.

Slechts 300 stuks

De XE SV Project 8 krijgt een specifieke aankleding. Die houdt Jaguar echter nog even geheim, tot de première op 30 juni op het Goodwood Festival of Speed. De oplage zal niet groter zijn dan 300 stuks. Wie ernaar grijpt, kan vervolgens misschien wel eens V8 met wat minder vermogen. Nu Jaguar de moeite doet om die in te passen, lijkt het verre van onwaarschijnlijk dat die een permanent plaatsje krijgt in het aanbod. Niet met 600pk natuurlijk, maar 500 (bijvoorbeeld) is ook niet mager…