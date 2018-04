Het geheime Volvo S60 Polestar Nürburgring-record

Door: BV

Dat heel wat automerken veel belang hechten aan de tijden die ze realiseren op de Nürburgring, is bekend. Het is ook niet onlogisch - ze hebben geleerd dat ze daarmee op veel aandacht kunnen rekenen. Inmiddels is ook al lang duidelijk dat het geen garantie is voor een auto die het op de openbare weg even goed doet, maar laat dat de pret vooral niet drukken.

Wie is de snelste?

Dat is natuurlijk waar het altijd om draait. Er is heel wat prestige gekoppeld aan het halen van een besttijd in een bepaald segment. En het vertaalt zich onvermijdelijk naar aankopen. Daarom is het des te opvallender dat een automerk een record niet zou proberen uitmelken. En toch was de Volvo S60 Polestar een tijdje de snelste vierdeurs ooit over de ring en zweeg het bedrijf daarover in alle toonaarden.

Na de feiten

Nu komt het verhaal alsnog aan het licht. Het is inmiddels al een stuk minder relevant, want de Alfa Romeo Giulia is ook een vierdeurs en die ging inmiddels een stuk sneller over de Nordschleife. De titel kan Volvo dus niet langer claimen.

Bijna per ongeluk

Het was Cyan Racing, de aan Volvo verbonden renstal, dat afgelopen jaar na een FIA World Touring Car wedstrijd op de Nürburgring bleef hangen. Het doel was om tests uit te voeren met de Volvo S60 Polestar die destijds in productie was. Vooral om suggesties voor verbeteringen te kunnen formuleren.

Tijdens de tests, en wellicht met één oog op de chronometer, groeide bij het team de idee om een recordpoging te wagen. Zonder de wekenlange voorbereiding en grote aandacht voor climatologische omstandigheden, bijvoorbeeld. Het resultaat: een rondje van 7 minuten en 53 seconden. Sneller dan een productie-vierdeurs tot dan had gepresteerd. Volvo besloot dan, eerder uitzonderlijk, van daar maar niets over te zeggen.

Wie is er sneller

De Alfa Romeo Giulia, ook een vierdeurs, verbeterde de Volvo-tijd inmiddels gevoelig. Ook niet zo verwonderlijk als je weet dat de Volvo het stelt met een 4-cilinder turbomotor met 357pk en de Alfa een 2,9l Ferrari-V6 met 505pk inschakelt. De Porsche Panamera Turbo is met een tijd van 7:38 officieel de snelste hatchback over de Norschleife en de Honda Civic Type R is er met 7:43 momenteel de snelste voorwielaandrijver.