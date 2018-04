Airbus en Pagani maken decadente privéjet

Door: BV

Automerken engageren om je vliegende buis te laten inrichten is een beetje een trend. Kijk maar eens naar wat Mercedes samen met Lufthansa deed. En Airbus deed ook al wat met Peugeot Design Lab voor de H160 helicopter.

Airbus zelf biedt een privé-versie aan van de Airbus A139neo. Dat is de korte vliegframe van de 320-reeks, terwijl ‘neo’ staat voor New Engine Option. De A319 is normaliter een commercieel vliegtuig en in deze uitvoering in elk geval een grote uitzondering. Voor het interieur werd aangeklopt bij Pagani. Dat maakt al erg in het oog springende cabines voor z’n exclusieve auto’s, en sprankelde z’n Italiaanse uitzinnigheid nu over deze jet.

Met de hand gemaakte carbon meubels

Er wordt rijkelijk gebruik gemaakt van zelden geziene vliegtuigmaterialen. En dan hebben we het niet over het fijne leder, maar over CarboTitanium en carbon. Onder meer voor met de hand gemaakt meubilair.

Een andere blikvanger is een glazen wand tussen de eetkamer (jawel!) en het lounge-gedeelte. Die wordt ondoorzichtig met een druk op de knop. En dan is er nog de hemel. Daarop wordt het beeld van de lucht boven het vliegtuig op het plafond geprojecteerd.