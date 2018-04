Initiale Paris van Renault Scenic en Grand Scenic

Door: BV

Luxe-labels zijn een rage in de autosector. Labels in het algemeen. De premium-merken voeren het veld aan met M-, AMG, Exclusive-, Individual- en andere programma’s. Renault het Initiale Paris-afwerkingsniveau in het leven om te voldoen aan de vraag naar meer uitrusting, edeler materialen en originaliteit. Na de Clio, Espace, Captur en Koleos krijgen de middenklasse monovolumes Scenic en Grand Scenic nu de behandeling.

Specifieke uitrusting

Zaken die je op een andere Scénic niet kan krijgen zijn de pruimkleurige lak (die je niet hoeft te nemen natuurlijk), andere 20-duimers, de specifieke grille, het nappaleder (in zwart of grijs met kleurverloop) en specifieke deurdorpels.

De uitrusting is rijkelijk. Je hebt onder meer recht op elektrisch verstelbare massagezetels, parkeerassistentie en een Bose-geluidsinstallatie.

Motoren

Je kan de Initiale Paris combineren met een 130pk sterke benzine en diesels van 130 of 160pk. Op de laatste na hebben ze standaard een handbak. De krachtigste diesel bestaat alleen met een automaat met dubbele koppeling. De prijs begint bij € 33.200 in Frankrijk en zal bij ons vergelijkbaar zijn.