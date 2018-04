Iemand vond een wide body kit passen op deze BMW M3

Door: BV

Tuning is er in alle vormen. Voor sommigen gaat het om technische aanpassingen, anderen verkiezen een aanpak die louter op esthetiek werkt. En soms gaat het gewoon om opvallen. Dat lijkt bij de eigenaar van deze BMW 3-Serie van generatie E36 het geval te zijn.

Een echte M3 cabrio

Het is wél een echte BMW M3 cabrio, wat vermoedelijk enkele liefhebbers links en rechts hartkrampen bezorgd. Want de aanpassing is, hoe zouden we het zeggen, niet bepaald subtiel te noemen. De uitvoering lijkt ook niet het grootste vakwerk te zijn en dan zijn er nog de gekozen kleurtjes. Fel oranje voor de verbreding, terwijl het originele donkerblauw en de nog een tint donkerder soft-top ook behouden blijven. En aan de binnenzijde zit rood leder, terwijl het dashboard wit is. Over smaak valt niet te discussiëren, zegt men.