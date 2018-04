Updates voor Nissan X-Trail

Door: BV

Nissan heeft de X-Trail een opfrisbeurt gegeven. Een kleine, weliswaar, op de hielen van de Qashqai. Het grootste verschil tussen beiden blijft het vermogen van de X-Trail om zeven inzittenden te schikken op drie zetelrijen.

Wat is er anders?

Aan de voorzijde heeft de X-Trail nu een bredere V-Motion-grille. Daarbij hoort een nieuwe bumper en andere lichtunits. De achterzijde krijgt ook een aangepast bumperschild, met LED-achterlichten en nieuwe 17- en 18 duims lichtmetalen velgen.

Aan de binnenzijde vinden we een sportiever ogend stuurwiel (dat lijkt op dat uit de nieuwe Nissan Micra) en een aangepaste afwerking. Bovendien is de ‘packaging’ herbekeken. Daarover zijn weinig details. Maar het zorgt ervoor dat er in de koffer van de vijfzitter een tikkeltje meer bagage past.

Autonome technologie

In de loop van 2018 wordt de X-Trail ook leverbaar met de ProPilot. Dat is het semi-autonome rijsysteem van Nissan. Dat kan de gas, remmen en besturing bedienen binnen eenzelfde rijstrook op de snelweg of in files.

Bij de motoren blijft alles bij het oude. Dat betekent dat je keuze hebt uit een 1.6 benzine met 163pk of een 1.6 diesel met 130pk. Moet het toch iets meer zijn dan stip je best de tweeliter diesel aan. Die is tot 177pk rijk.